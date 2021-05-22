疫情持續延燒，全國已進入第三級警戒，民眾外出皆要強制戴口罩，台中市警察局大甲分局前往轄內廟宇、市場、店家、排班計程車及車行還有外籍移工等人潮易聚集場所進行稽查，宣導相關防疫措施。謝姓男子騎乘機車未戴口罩，警方開立勸導單同時也提供口罩給他使用，謝男表示很不好意思，並頻頻道謝。

大甲警分局指出，西岐派出所所長黃益全日前下午巡邏時，在大甲區如意路上發現謝男子騎乘摩托車，頭戴安全帽但未戴口罩，黃益全為配合政府推行防疫工作，攔停並當場勸導。

謝姓騎士一開始還以為自己違規被攔停，經警方告知全台疫情已升級三級警戒，依規定外出必須全程配戴口罩，才忽然警覺自己只記得戴安全帽，卻忘了戴口罩，當下覺得很不好意思，不知所措。

警方開立勸導單同時也提供1枚口罩給謝男使用，善意之舉讓謝男嚇了一大跳，感到意外驚訝，頻頻點頭致謝，警方也提醒謝男外出時務必佩戴口罩，保護自己也守護家人。

大甲警分局長李建興呼籲業者、市民們在防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情，大甲警分局統計於21日前，員警協助稽查未戴口罩之民眾狀況，口頭勸導件數80件，書面勸導件數79件，民眾勿有心存僥倖之心態，出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。

(中時 )