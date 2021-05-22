Doreen的母親Mish來自澎湖，19歲時為了幫家人討債，隻身前往美國，後移民美國定居。（鬼島之音提供）

如何在人生旅程中好好地告別摯親，是門難解的必修課。被醫生告知母親僅剩一年生命後，Podcast製作人Doreen不深陷於悲傷，而是選擇充滿可能的新人生，邀請母親化身來賓，在Podcast節目《一年的告白》中，暢談過往心結、創傷，性愛話題也不是禁忌。一路走來，至今母親仍健在，心路歷程則如以聲音打造一檔紀錄片影集，第一集播出後廣受迴響。

Doreen為台裔美國人，作為移民第二代，她從小在電話中勾勒遠方家人的輪廓，對記錄聲音特別有興趣，「我特別記得我爺爺的聲音，他是來自安徽的老兵，叫我的名字時，口音跟任何人都不一樣，當時我就很想把爺爺這些聲音都錄下來。」當母親診斷出癌症末期時，她同樣以聲音留下母親的影子。

Doreen的母親Mish來自澎湖，19歲時為了幫家人討債，隻身前往美國，後移民美國定居。Doreen說，從小看到爸媽在美國奮鬥很辛苦，在家時間也很少，她錯誤的以為，與父母分享自己的挫折，會加重他們的負擔。如她曾因移民背景遭同學、師長霸凌，也不敢告訴母親，久而久之，溝通流於表面，她以為「我媽媽不懂我」。

「但在我們一起做Podcast後，我才發現以前我小看我媽媽。」當Doreen向Mish提議企劃《一年的告白》時，Mish欣然同意，讓Doreen更能鼓起勇氣，檢視母女在過去生命中的種種後悔，「把後悔清出來後，發現我們有很多時間可以去過媽媽的夢想生活。當你知道生命有個終點，就會多享受這段時間。」媽媽想要跳舞，就多跳舞，媽媽想要打扮漂漂亮亮的，就在醫院走廊閃耀走秀。

《一年的告白》特別之處在於不固守錄音間，而是真實錄下母女生活痕跡，如在醫院治療時、一家人吃年夜飯時，隨時隨地都是節目場景。Podcast平台「鬼島之音」為節目召集由《孤味》導演許承傑、紀錄片《日常對話》製作人李嘉雯及牽猴子行銷總監王師組成的顧問團，協力合作節目內容。

Doreen為美國Commonplace Podcast製作人，過去專門製作訪問詩人的節目，積累她對訪問的技巧，也學會如何在麥克風前展示脆弱。她說，過去聽老闆在訪談時，可以大方談吐自己對他人的讚美、羨慕甚至嫉妒，「我想如果別人可以這麼勇敢，我也可以。」與媽媽一起勇敢地做出《一年的告白》，希望藉由細膩的聲音媒體，更靠近他人生命經驗，從中找到共鳴與陪伴。

(中時 )