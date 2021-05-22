本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

台灣本土疫情連續多天破百例，指揮官陳時中今（22日）宣布新增本土確診321例、校正回歸400例，讓人搞不清到底新增多少確診數字？尤其是「校正回歸400例」的算法，為首次聽到，瞬間引發網友熱議。宅神朱學恒也立馬在臉書發文說，「指揮中心不能這樣玩數學手法啊」。

宅神22日在臉書表示，「校正回歸？指揮中心不能這樣玩數學手法啊，你要用持續固定的方法公佈數據才對，不然會失去人民信任」。

不少網友紛紛在宅神貼文底下留言「完了又是新詞，誰來解釋一下」、「520前不敢爆大量，怕老闆難看。藏數字。今天就放出來了，再次用特殊名詞」、「您有聽明白嗎？我不是很懂耶」、「居然能校正回歸，有神快拜」，更有人質疑「一共會校正回歸幾次？」另有網友認為「就是單日新增721，數字用減的，一清二楚，政客講的，一塌糊塗」。

另外，陳時中今表示，今天是321本土，有400例是塞車產生的結果，分別介於5月16日到5月21日，應寫出原來公布的病例數和矯正病例數，閱聽眾才會更了解，單獨一天沒有矯正的數字，會是錯誤的訊息。

指揮中心召開記者會說明

網友在宅神臉書留言。(取自宅神臉書)

(中時新聞網)