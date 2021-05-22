《湖南日報》新湖南用戶端22日證實，「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士、國家雜交水稻工程技術研究中心主任、湖南省政協前副主席袁隆平，因多器官功能衰竭，於2021年5月22日13時07分在長沙逝世，享年91歲。昨天接近中午，鳳凰新聞網曾搶先發布噩耗，稍後經袁隆平祕書否認，不過仍於下午辭世。

報導稱，袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」。他衝破經典遺傳學觀點的束縛，於1964年開始研究雜交水稻，成功選育了世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優2號」。

雜交水稻的成果自1976年起在全大陸大面積推廣應用，使水稻的單產和總產得以大幅度提高。20多年來，他帶領團隊開展超級雜交稻攻關，分別於2000年、2004年、2011年、2014年實現了大面積示範每公頃10.5噸、12噸、13.5噸、15噸的目標。最新育成的第三代雜交稻三優一號，2020年作雙季晚稻種植平均畝產達911.7公斤，加上第二代雜交早稻畝產619.06公斤，全年畝產達1530.76公斤，實現了周年畝產稻穀3000斤的攻關目標。

「發展雜交水稻，造福世界人民」是袁隆平畢生的追求。為了實現這一宏願，他長期致力於促進雜交水稻走向世界。目前，雜交水稻已在印度、孟加拉、印尼、越南、菲律賓、美國、巴西、馬達加斯加等國大面積種植，年種植面積達800萬公頃，平均每公頃產量比當地優良品種高出2噸左右。

袁隆平1981年獲得國家發明特等獎，2001年獲得首屆國家最高科學技術獎，2014年獲得國家科學技術進步特等獎，2018年獲「改革先鋒」稱號，2019年被授予「共和國勳章」。他還相繼獲得聯合國教科文組織「科學獎」等二十多項國內國際大獎。

(中時 )