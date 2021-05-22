68歲「阿B」鍾鎮濤1999年結束與章小蕙11年婚姻，兩人育有一子鍾嘉浚、一女鍾嘉晴，去年鍾嘉浚在IG分享厭世文，指自己看不到活著的理由，2019年是人生過得最糟糕的一年，引來網友關心。日前520鍾嘉浚罕見曬出近照，可見他不僅瘦身有成，還交到女友，兩人牽手放閃，粉絲也獻上祝福。

鍾鎮濤和章小蕙離婚後，女兒由鍾鎮濤扶養，兒子則在美國生活，今年已經31歲的鍾嘉浚個性內向，不時會回到香港探望父親跟妹妹，身為星二代的他，去年突然發文寫下：「老實說我現在找不到生存的理由，也在目前的生活中找不到喜歡的事，每天都行屍走肉，活著像僵屍一樣」。

鍾嘉浚（右）原本給人肉肉微胖印象。（圖／翻攝自 IG）

鍾嘉浚又指過去有很多美好的時光，但隨著年齡增長，每年都有痛苦的事情發生，希望能多發生一點好的事，也暗指經濟拮据，很多人害他生活搞砸，需要靠販賣名錶維持收入，「以修正目前的狀況」，還爆粗口：「fuxx life and fuxx the world」，而媒體詢問鍾鎮濤關於兒子近況，他輕鬆回應鍾嘉浚已經是大人了，有自己的世界和人生要過，謝謝大家關心。

鍾嘉浚難得放閃。（圖／翻攝自 IG）

原本給人肉肉微胖印象的鍾嘉浚，近來常在IG分享健身和美食照片，可見他整個臉蛋比起先前跟鍾鎮濤合影時小了不少，整個人也顯得更有精神，之前5月20日，鍾嘉浚曬出跟女友情侶合影，開心寫下：「快樂520，我設計的衣服代表了我們的精神聯繫」，他更罕見放閃分享女友在路上親自己的照片，閃瞎網友，紛紛讚兩人是「俊男美女」。

鍾嘉浚分享情侶裝T恤。（圖／翻攝自 IG）

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