屏東縣防疫工作「第三級」警戒，不僅休閒娛樂場所禁止營業，餐飲場所更全面實聯制，但有卡拉OK店以為關掉音響設備、就瞬間「變身」餐飲店，大方營業，還是被員警依法蒐證裁罰。

內埔警方表示，本應於15日即禁止營業的卡拉OK店，不知那來的神邏輯，以為關掉卡拉OK音響設備、沒有女侍坐陪，或將內用桌子擺到騎樓上，「一個move」，立即變成了餐飲場所。

內埔警分局21日就在內埔鄉長青巷舉發一處卡拉OK小吃部，未關閉休閒娛樂場所，違反傳染病防治法規定。王姓業者辯稱，卡拉OK未開啟，它是熱炒店，且餐桌是擺於騎樓上；警方檢視現場，再依餐飲業未落實實聯制，內用客人未有社交距離或隔板；且營業場所業者未主動量測消費者體溫及手部消毒等情事舉發。相關舉發條款，員警併蒐證影像，一併函報衛生局裁罰。

內埔警分局長蔡耀順表示，休閒娛樂場所有停業防疫規定，餐飲業亦有實聯制及內用隔板的要求，對於業者所涉的違反情事，分局一併送權責機關裁量，業者如不服，可於衛生局裁罰前陳述意見；但嚴正呼籲，業者別暗渡陳倉、自行腦補，合理化解釋，擾亂「同島一命」的政策規定。

(中時 )