行政院今天上午召開防疫會議，中央流行疫情指揮官陳時中會中報告，從5月15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3％，降到這兩天的2.8％，確診率雖有明顯下降，但各地篩檢能量仍須配合需求持續增加。行政院長蘇貞昌指示中央與地方的篩檢、通報程序應持續加強精進，已請政院資安處協助建立系統，讓民眾能夠先於手機上填寫，減少各篩檢處醫護、行政人員的負擔。

因應疫情嚴峻，蘇貞昌今上午邀集副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、國發會主委龔明鑫、指揮官陳時中、經濟部長王美花、專家會議召集人張上淳等人進行防疫會議。

羅秉成表示，會中先針對近日疫情討論及交換意見，盤點政府的整備防疫能量，目前中央各部會所準備的防疫物資、防疫旅館、集中檢疫所以及專責病床等尚足因應，但仍應持續擴增能量，有以待之。配合全國各縣市政府近來的努力，蘇院長也再要求相關部會督促、協助地方各方面防疫作為，尤其要加強與地方的聯繫載運，讓確診者和確診接觸者可以儘快得到照顧。

針對陳時中報告，從15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3％，降到這兩天的2.8％，確診率雖有明顯下降，但各地篩檢能量仍須配合需求持續增加。篩檢數量從本月15日約6,000多人，至本月19日已提升至13,000多人等，蘇貞昌指示中央與地方的篩檢、通報程序應持續加強精進，對於各篩檢站的資料填寫程序，蘇揆已請政院資安處協助建立系統，讓多數民眾能夠先於手機上填寫，減少各篩檢處醫護、行政人員的負擔。

目前集中檢疫所已從4500間增加到5100間，作為全國無症狀、輕症確診者的照顧之用。針對北部縣市有意願成為集中檢疫所且合乎標準旅館，已請交通部觀光局直接聯繫業者意願，後續將名單提供醫福會辦理後續場勘與評估。交通部則陳報全國防疫旅館數量，已從本月10日的17388間，增加至本月21日的19174間，目前入住率為58.72％，仍有足夠能量。

經濟部陳報之庫存口罩、防護衣、呼吸器等防疫物資，由於台灣這一年來疫情穩定，各項防疫數量都非常充足，包括防疫酒精也已加強配送。

張上淳表示，最佳的防疫作為就是降低群聚，減少人員接觸及流動，所以無論公部門或是民間企業，都應該做好分流，盡力做到彈性上班和居家上班，才能保護每個家庭等，蘇院長指示行政機關應率先做好示範，落實防疫指引。

(中時 )