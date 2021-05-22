台中市政府運動局為落實防疫，15日起強力稽查運動中心等休閒娛樂場所，運動局長李昱叡表示，市府至今累計稽查115家次，關閉成效良好，感謝業者共體時艱暫停營業，將持續加強稽查。

運動局表示，自15日起，台中市保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場、游泳池等運動場館閉館暫停營業，運動局轄管的國民運動中心、港區運動公園及公立游泳池暫停開放，另民營運動場館業等皆在暫時關閉範圍。

民營運動場館業參照競技及休閒體育場館業、運動訓練業，如健身房、游泳池、球類場館、溜冰場、韻律瑜珈教室、運動訓練班及其他類似場所等，因屬室內空間，有群聚風險，暫停各項場地使用。

李昱叡指出，市府面對防疫，走在市民前面，讓人民安心，確保運動中心業者均落實相關防疫規定；市府將持續稽查，免除群聚風險，阻斷疫情傳播，呼籲業者共體時艱，共同維護市民安全。

如發現業者違反規定，即依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並要求立即改善，杜絕防疫破口。

(中時 )