為減少人流移動，行政院人事行政總處人事長施能傑今天表示，為降低群聚風險，原本考量公務機關以1/3為原則，但為降低跨區域流動，因此只要符合相關要件，可以提高至1/2為居家上班，降低接觸風險。另外，經濟部長王美花今向企業喊話，應依照防疫指引，行政人員可以分一半人在家上班，不能中斷的產線，則要做好分流，一旦出現確診要迅速通知園區與地方政府。

施能傑說，相關要件指的為非「軍警消」、「治安相關」、「關鍵性必要」、「24小時運作」、「為民服務」等原則，但仍要維時機關充份人力，而居家上班要符合資安規範不要處理機敏性公文，並優先讓跨區工作的同仁優先適用居家上班。

施能傑呼籲，各機關辦公場所重要也要做好門禁管制做好，讓非機關人員減少進出、減少人流聚集，也要落實原有異地辦公作法，確保核心業務繼續運作，雙北各機關政府作法基於防疫第一線應維持人力，無論是彈性工作時間等也歡迎地方政府參考。

王美花說，台灣製造業包括半導體、資通訊、機械業等，都是供應給全世界使用，如何讓台灣製造業持續提供經營，是非常重要的事情，經濟部在5月12日把企業因應新冠肺炎指引通報183個公協會，製作懶人包、設置單一窗口。

王美花指出，製造業可以在家上班的人員，請各企業可以盡量讓員工在上班，比例從三分之一加大到二分之一。

企業核心業務，例如製造業產線不能中斷，怎樣減少勞工出勤，企業應與勞工協商，做好工作調整，做好分流分艙，做好防疫妥善措施。

企業工廠產線上若有確診員工，一定要啟動應變機制，且是非常快速啟動，第一時間通報科學園區或工業區單一窗口，園區和地方政府能橫向聯繫，趕快進行疫調，把影響降到最低。

(中時 )