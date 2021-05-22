台積電赴美國設廠，引起護國神山外移的憂慮。AIT副處長谷立言在政論節目上表示，這次投資不僅會改善台美戰略關係，不會影響台灣安全。

AIT今天透過臉書表示，谷立言首度接受台灣政論節目訪問，與國際政經專家汪浩、日本產經新聞台北支局長矢板明夫，就美台重大政經議題深入剖析，訪談內容將於明天上午11時於華視頻道播出。

根據釋出的節目片段，汪浩問到，台灣有些人會擔心，護國神山搬到美國去了，以後中共要是來打台灣的話，美國會不會不來保護台灣？

谷立言回應表示，我們非常歡迎台積電到美國投資，這次投資不僅會改善台美戰略關係，不會影響台灣安全。不過，他又提醒說，不要把台積電當作台灣唯一的安全靠山，我們也注意到中國很願意放棄他自己的經濟利益來達到政治目的。

對於美豬議題，谷立言指出，台灣進口美豬既是原則也是信任問題，如果台灣可以展示，做出承諾就會履行承諾的話，「我覺得不但對美台未來經貿談判，對台灣跟其他國家（進行經貿談判）也會加分。」

(中時 )