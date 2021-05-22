今天新增的321例本土確診以及400例校正回歸案例，中央流行疫情指揮中心公布個案的縣市分布，其中原本維持零確診個案的花蓮縣破功，今天一口氣暴增3例確診。

指揮中心表示，本土個案分布16縣市，其中以新北市384例最多，接著依序是台北市269例，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

原本維持零本土確診個案的花蓮縣，今天一口氣新增3例確診。

(中時新聞網)