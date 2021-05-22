陳慧每年捐血。萬鴻經紀提供

陳慧5月8日做完最後一場廟會活動。

藝人陳薏日前興沖沖在粉絲專頁宣布個人美睫紋眉工作室開張，開業第2天，萬華就爆發感染本土疫情，撐了2天，不敵疫情攻勢，不得不拉下鐵門宣告暫停營業，對照門口親友送來的祝賀生意興隆、高朋滿座的盆景花籃，心中百感交集。

令她憤怒委屈的，不是投資的新店面可能成為負債的開始，而是住在萬華數10年，第一次感受被歧視、嫌棄、霸凌的無助與無奈。宥勝之前在臉書發文引來萬華人不滿，他事發後道歉，陳薏當時在宥勝的粉專也留言為萬華人申冤辯白，呼籲大家不要把萬華污名化。

她說：「 我跟爸爸在萬華落戶超過30年，從來沒有遇到過這麼明顯被排斥的際遇，因為疫情緣故，我們好像被貼了『危險病原請勿靠近』標籤，這還讓不讓人活啊。」

她述說身為萬華人的無奈哀傷，「因為這次疫情爆發，萬華人成為眾矢之的，很多人不敢來萬華，也很多人要萬華人不要往他們那邊去，我們萬華人都能懂，畢竟減少移動，也是防止疫情擴散的方法之一。萬華是有暗藏的春色區域，但不代表每個萬華人都必須接受有色的指控眼光」。

「我真心以身為萬華人為榮，不能因為在這裡感染的人數多了些，就把我們視為毒蛇猛獸，好像我們每個人都是病毒帶原者，這陣子我跟爸爸都盡量不出門，就是怕被貼上萬華人的標籤後，別人看我們的異樣防備眼光，真的是讓人憋屈又悶得慌」。

因要奉養老爹、又要付住家房租跟店租，加上這個月在疫情爆發前，她只接了一場廟會活動，陳薏坦言的確感受到生活壓力，但她秉持樂觀態度，跟幾位圈內好友成立「 星光豐好物」 群組，透過線上網路與粉絲分享防疫好物，以及在家防疫時可大飽口腹之欲的美食飲品，「我始終相信天無絕人之路，現在的困境，會是我將來成功的養份」。

(中時 )