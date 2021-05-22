台中谷關七雄馬崙山19日森林火災，至今已延燒4天3夜。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台中谷關七雄馬崙山19日森林火災，至今已延燒4天3夜。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市消防局支援水車灌注至閉口式水囊。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台中谷關七雄馬崙山19日森林火災，東勢林區管理處持續與空勤總隊合作，陸空聯合搶救，至今歷時4天3夜，已投入森林護管員等人力約280人次，日夜進行滅火工作，並於火場東西南側均開闢防火線共420公尺，因現場堆積落葉腐質層，燃料充足，加上風勢助長火勢，目前延燒面積擴大為4.1公頃。

東勢林區管理處指出，馬崙山森林火災已延燒4天3夜，至今空勤直升機已支援3架次，投水14噸，因現場水源缺乏，為提升救火能量，於昨日協請台中市消防局支援水車灌注至閉口式水囊，由空勤直升機吊掛至火場，提供現場救火人員，以背負式水袋取水，進行滅火工作，期能有效控制火勢；另吊掛所需糧食物資600公斤，讓救火人員無後顧之憂。

東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦。

東勢林區管理處指出，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因，同時呼籲，新冠肺炎疫情已升級至三級警戒，所轄森林育樂場域及步道暫停開放，請民眾勿前往山區，東勢林管處將持續全力搶救，期能早日撲滅火勢。

(中時 )