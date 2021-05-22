婁峻碩寫歌宣導防疫。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩已居家防疫一周，專心寫歌創意力爆發，幾乎每天都有完成作品，有感於疫情嚴峻，他昨即興創作，將耗時30分鐘完成的一首防疫歌po在限時動態上，希望藉此提醒所有人「戴罩」、不要趴趴走，婁峻碩表示：「接下來要就是遇到周末，希望提醒大家禮拜六禮拜天這兩天好好待在家不要出門，宅在家最好。」歌詞更提到自己因為腹肌不夠明顯，趁著這幾天宅在家「邊健邊練」，「買了啞鈴跟彈力繩，每天斷斷續續花2、3個小時運動，趁防疫時間，更努力去做平常工作忙碌時無法做的事」。

歌詞除了提到健身，婁峻碩還自爆宅在家 「滿腦子都是餿主意」的心聲；原來歌詞中「滿腦子都是餿主意 、先克制而不是買不起、差點就提升了購屋率」，是在抒發宅在家愛網購的心情，也隱約透露想買房但買不起的心情， 婁峻碩說：「想要買房子當然是自己接下來的目標，剛好趁休息時間看些『房市』，結果看完決定還是緩一緩，因為太貴啦。」

因疫情影響，婁峻碩一個多禮拜就排掉10幾個工作，但他卻不太擔心，「可以趁這個機會休息，加上在家還是可以工作，可以趁著在家去做新的創作，先累積一些工作前製作業。這段時間大家都很辛苦，尤其站在前線的醫護人員更辛苦，我真的沒有甚麼好抱怨的，只希望大家可以把防疫做好，希望疫情可以趕快度過這波疫情」。

(中時 )