立院議場進行防疫消毒。(圖/翻攝自游錫堃臉書)

民進黨立委羅致政國會助理確診，成為立法院首位立委助理確診案例，今再傳出羅致政辦公室又有另一名助理確診。立法院長游錫堃強調，國會持續加強消毒，也呼籲民眾繼續待在家，團結防疫。

羅致政稍早透過臉書證實表示，該名同仁負責辦公室行政工作，並未出席委員會的詢答或法案審查。

羅致政表示，沒有人願意染疫，拜託大家一起集氣，為這兩位同仁加油，也為所有確診者和他們的家人加油。他強調，其它還有二位辦公室同仁，居家隔離等待採檢，目前身體都沒異狀，他自己則在前晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，目前的狀況也都ok，謝謝大家的關心。

游錫堃今也透過臉書表示，自去年疫情爆發以來，院區的消毒工作從未鬆懈；而隨著疫情愈趨嚴峻，立法院腳步不停歇，持續加強消毒，感謝立法院第一線辛勞的工作夥伴們。

游錫堃說，這個週末相當關鍵，也請國人繼續待在家，一起 斷開傳播鏈，團結抗疫。

(中時新聞網)