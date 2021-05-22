平時排滿旅客的台北轉運站，如今卻幾乎「班班空車」。（黃婉婷攝）

台北捷運忠孝復興站人潮也比上周更少。（黃婉婷攝）

北市信義商圈像空城般沒有人潮。（趙雙傑攝）

全台防疫升3級警戒後第一個周末來臨，衛福部長陳時中、蔡英文總統昨喊話，要民眾「非必要別出門」，台北因此大唱空城計，路上車流數較同期直接腰斬，台北捷運公司指出人潮確實下降，預估運量會再下滑，北車轉運站人潮更是寥寥無幾，幾乎班班空車，讓駕駛直呼不可思議。

雙北上周六就已進入3級警戒，在連日暴增百例後，今日路上人潮更是寥寥無幾，百貨業者紛紛表示，防疫升級初期，還有許多採購人潮湧入館內，購買民生物資，如今再不復見，來客數較同期減少一半。

據台北市交控中心觀察，今日車流量跟疫情前相比，大概減少5成，但與上周六差不多，因為疫情當時已爆發。北捷也表示，過往大站如忠孝復興、台北車站、中山站等站點，都會擠滿外出的旅客，現在很容易就算出進站人數，站務人員也說乘客數目視有下降，預估今日運量還會再下跌。

首都客運公司總經理李建文說，台北、市府轉運站幾乎班班空車，排隊人龍瞬間蒸發，上周六運量就已下滑7成，沒想到今日更達9成多，連司機都相當驚訝。他認為台北民眾已進入半封城狀態，居家辦公者越來越多，民眾也會自主待在家，未來將在維持最低需求下申請減班。

北市信義商圈像空城般沒有人潮。（趙雙傑攝）

北市信義商圈像空城般沒有人潮。（趙雙傑攝）

(中時 )