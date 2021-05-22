政大今(22)日表示，21日深夜接獲通報，社科院1名學生確診，已於17日即離校返家，在19日出現病徵，已依防疫規定進行隔離治療，校方並持續與該生保持聯繫，提供關懷與必要協助。校長郭明政則透過校內信呼籲冷靜面對，盡力防止其擴散，也祈願確診同學早日康復。「這是嚴厲的考驗，我們不怨天尤人，我們勇敢面對，絕不驚慌。」

政大表示，根據目前疫調結果，該名同學在宿舍期間，並未行至其他棟宿舍，至於校內密切接觸而經衛生局匡列者，校方已分別通知，已返家者在家進行居家隔離，仍在宿舍者則移出至檢疫旅館進行隔離。另同樓層其他寢室同學，已通知並協助移出、進行自主健康管理。

政大提到，該名確診同學寢室及同棟宿舍的公共區域，校方已責令廠商於今(22)日上午緊急進行消毒。若有相關個案訊息，一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。

政大強調，隨著全國疫情升為三級警戒，自5月17日起至本學期期末，所有課程全面實施遠距教學，校園活動亦採停辦、延期或改為線上方式辦理，場館部分關閉措施外，也積極宣導請所有師生同仁遵循防疫規範，停止非必要的公務、學習交流，並停止各館舍間的人員流動，減少群聚感染風險。

郭明政則以校內信表示，再次請求所有同學、同仁務必遵守防疫規定，盡可能留在家中或宿舍。若出門務必戴上口罩，縱使在球場或後山校園等的空曠地方。請各位務必遵守室內不超過5人、室外不超過10人集會的規定。

郭明政提到，政大各院系所務必和同學建立起暢通的聯繫管道。所有同學，若有任何問題，都能即時向各院系所或學校反應，不論是防疫、學業、生活或心理諮商等需求。僑陸外生隻身在台，尤其需要關懷。請各院系所，尤其導師，務必和他們聯絡。有任何問題校方都會盡力解決。

對於確診學生，郭明政強調，學校對確診同學表達最誠摯的關懷，「他需要面對身心的折磨與惶恐，讓我們為他加油打氣」，政大曾有同學自國外返國後確診，並痊癒，「我們相信台灣的醫療。」

郭明政寫道：「如同我在校慶中所說，我們在苦難中誕生、成長，一次又一次克服，再繼續勇敢邁進。這次也一樣，毫無問題。再次叮嚀，若有任何問題，請隨時隨地反應，我們都在一起，沒有人會孤單無助。」

(旺報 )