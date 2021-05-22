本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案校正回歸到上周各日，新北市議員葉元之痛批，指揮中心是哆啦A夢，原來這是哲學問題，不是數學問題，過去已經公布的案例數還可以回溯增加。

葉元之在臉書中指出，今天的數字不是今天的數字，指揮中心是哆啦A夢，有回到過去時光機嗎？過去已經公布的案例數字，還可以今天回溯去增加，這是什麼邏輯？試問，今（22）日公布321例會不會幾天後也不是這個數字了。

(中時 )