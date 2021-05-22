大陸澎湃新聞網22日評價，讓中國人說出一位舉世知名科學家名字的話，那麼脫口而出的，就是甫辭世的袁隆平。他是少有的不用介紹專業領域、名譽、頭銜和職務的科學家。不僅為世人留下技術財富，也留下太多精神財富，甚至還有那份面對事業和生活的態度。

文章指出，1930年9月7日，一個嬰兒在北平協和醫院出生了。他是袁隆平，剛剛去世的、無與倫比的、值得我們永遠紀念的人物。

袁隆平出生的那個夏末秋初，長江流域發生了特大水災，湘、鄂、贛、皖、蘇各省大部成為澤國，無數百姓流離失所，溺斃、餓死者不計其數。生於災難之年的袁隆平，窮其一生都在為解決中國人乃至世界人民的饑餓殫精竭慮。

如果在當今中國科學界拿出幾張名片的話，那麼袁隆平毫無疑問是其中耀眼的一張；如果讓中國人說出一位知名科學家名字的話，那麼脫口而出的就是袁隆平。

袁隆平是少有的不用介紹專業領域、名譽、頭銜和職務的科學家。那是一張再普通不過的「農民臉」，那是一張認真時全神貫注、放鬆時調皮逗笑的臉，那是一張幾乎每個中國人都熟識的臉。

在網路上，一直流行著一句話：袁隆平讓你吃得太飽了。這是網友們的調侃，但也從側面映襯出，袁隆平的貢獻、影響力，以及在民眾心目中的地位，是何等之高。能夠超越袁隆平的，只有袁隆平自己。

袁老離開了，不僅給我們留下了技術財富，也給我們留下了太多精神財富，甚至還有那份面對事業和生活的態度。

作為「長在」試驗田裡的人，他說，「一粒糧食能夠救一個國家，也可以絆倒一個國家。」而在專業之外，他還是一位段子手、梗王，「我的米可以餵胖你們，但我自己不能胖」「人怕出名豬怕壯，我可是有偶像包袱的人」……。

今天，在一個偉人走完其生命歷程之際，我們悼念他，不妨看看他出發的地方、出發的時刻。袁隆平的童年，可以用顛沛流離來形容。那是戰火紛飛的年代，他隨父母先後居住在北平、天津、江西九江和贛州、湖北漢口等地。

今天的我們，單是看著袁隆平的求學史，都不禁潸然淚下。

他的小學是在湖北漢口、湖南常德、重慶龍門浩三個地方讀完的；他的中學是在重慶復興初級中學、重慶贛江中學、重慶博學中學讀完的。然而就是在這樣的艱苦環境下，年少的袁隆平，打下了日後長成參天巨樹的堅實基礎。

今天，微博刷屏了，朋友圈刷屏了，平日裡分屬不同領域、行業，討論著不同話題的微信群，也出奇一致地刷屏了。大家放下手頭的工作、活動、談話，紛紛送別袁老，這便是一種無形的致敬在傳遞。

而當我們懷念袁隆平，我們到底在懷念什麼？我想，雜交水稻的專業技術，僅僅是最基礎性的。他的身上，有孜孜不倦的探索精神，有幾十年如一日的堅韌定力，有笑對艱難險阻的樂觀豁達，有捲起褲管的樸實無華。

有人說，天不生夫子，萬古長如夜；也有人說，天不生袁老，肚子咕咕叫。我們敬愛於我們有恩的人，也是這麼樸實無華。

稻香溢四海，英名千古傳。再見了，袁老，您會活在我們心中，生動而永遠。

(中時 )