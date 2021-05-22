針對網傳「行政院長蘇貞昌握有大量高端、聯亞股票想狠撈國難財」，行政院發言人羅秉成今嚴詞駁斥此為惡意的假訊息，籲請民眾不要轉傳，以免觸法。羅秉成表示，根據特別條例，散布不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可處3年以下有期徒刑、併科3百萬元罰金，檢調單位已著手積極查辦假訊息，呼籲民眾不要以身試法。

羅秉成說，依據監察院財產申報網站公開資訊，蘇貞昌最近一次於去年11月1日所提報之財產申報資料顯示內容，乃至迄今為止，蘇揆並無持有任何股票，網路上均可公開查詢，有心人士惡意製造此則假訊息，抹黑、誣衊蘇貞昌，居心不良，顯然是假藉疫情意圖製造社會紛亂，應予嚴正譴責。

近期台灣疫情升溫，假消息滿天飛，對此，羅秉成表示，政府已著手積極查辦假訊息罪，警調單位已將多起散播疫情假訊息的案件移送法辦，近日並有法院裁定收押涉犯假訊息罪的被告案例，再次呼籲民眾不要製造、不要散播假訊息，以免觸犯刑責，甚至被收押法辦。

羅秉成表示，日前國安單位已掌握大陸利用台灣這一波疫情，啟動系統性、組織性的假訊息攻擊，正對台灣發動認知作戰，企圖利用民眾對資訊吸收及接觸管道的落差，製造大量的虛假訊息，並透過各種傳媒或社群管道進行大規模散播，意圖在台灣遭疫情肆虐情況下，混淆視聽，進而達到其撕裂、分化，進而製造社會對立，打擊防疫團隊士氣，削弱人民對政府的信賴等多重戰略目標。

羅秉成强調，依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，散播有關新冠肺炎COVlD-19疫情的不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可處3年以下有期徒刑、併科3百萬元罰金，請民眾收到可疑訊息時，務必在第一時間當下確認資訊的正確性，對未經查證的可疑訊息，不要相信，也切勿成為傳遞假訊息的幫凶，以免背上假訊息罪的法律責任。

(中時 )