本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

台灣本土確診數今日新增321例、校正回歸400例，指揮中心公布的新名詞「校正回歸」引發網友討論，不少人聽了霧煞煞，更在ptt詢問這個詞的意思，就有網友用吃早餐的方式神比喻，讓不少人笑翻。

許多網友對於疫情指揮中心公布的新詞「校正回歸」非常不解，因此紛紛在網路上詢問其意思，一名網友便以吃早餐比喻，在ptt寫下一日他早上睡醒後，發現肚子非常餓，於是花了721元買早餐，但吃飽以後，才想到自己花太多錢了，而且自己又有記帳的習慣，因此決定將其中的400元，算在上禮拜的花費，更直呼「這樣記好像安心了一點」。

文章po出後，讓不少網友笑翻，表示「這樣感覺省400元」、「就是前幾天沒做完的，今天一起做完公佈了」、「給過。是說我今天多吃了400卡熱量，我校正回歸其實是上禮拜多吃的，我今天就不會胖了」、「感覺可以，我以後也要這樣記帳」、今年政府好像舉債太多了，決定校正回歸，前幾年各加幾百億，這樣今年數字比較好看」、「刷卡先欠著的概念」。

(中時新聞網)