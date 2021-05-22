指揮官陳時中。(中時新聞網直播)

指揮中心今(22日)公布，本日新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」。對於「校正回歸」的說法，台北市議員游淑慧隨即在臉書說，標準一致、說法一致、腳步一致，新名詞解釋，但她個人翻譯為「蓋牌認列」、「感覺和企業一樣，財報為了帳面美化，有時還能緩列虧損。」

游淑慧22日在臉書說，指揮中心把400例本土個案為「校正回歸」上週各日個案，現在網路上大家都在討論「校正回歸」是什麼玩意？而她個人的翻譯「蓋牌認列」，也就是400例本土「回歸上週個案」，也就是衞福部承認上週「少報」400例。

游淑慧進一步說，這感覺和企業一樣，財報為了帳面美化，有時還能緩列虧損，「神了，以後每週都能無限校正回歸1次」。

網友亦在游淑慧臉書貼文底下留言「創設專有名詞來混肴視聽，掩蓋疫情已爆發的事實」、「除了～騙～什麼都沒有」、「請問是折舊分年攤還的概念嗎?」「厲害了這個政府，什麼都用「帳面美化」」。

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時新聞網)