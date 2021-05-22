台灣本土疫情自15日出現180例後，連7天達3位數，今天新增本土確診321例、「校正回歸400例」，大部分確診者集中雙北地區；新北市23日起針對板橋、中和兩區實施「強化3級」，擴大關注範圍。而所謂的「校正回歸」便遭到痛批，台北市議員徐巧芯表示，校正回歸跟蓋牌有甚麼兩樣？狠酸「校正回歸」是不是可以得諾貝爾獎？

指揮中心今公布400例「校正回歸」本土個案，新名詞聽得所有人霧煞煞。陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，分別「校正」回5月17日至21日的個案數，其中17日最多；也就是說，這400人打散，數字回歸這周逐日統計。

根據指揮中心公布，5/16原206例，校正後245例；5/17原333例，校正後406例；5/18原240例，校正後325例；5/19原267例，校正後359例；5/20原286例，校正後360例；5/21原312例、校正後349例。

對此，徐巧芯連環發問，直呼什麼是校正回歸？繳稅可以校正回歸嗎？年齡可以校正回歸嗎？期末考可以校正回歸嗎？週末是校正回歸日嗎？校正回歸是不是可以得諾貝爾獎？蓋牌跟校正回歸的差別是什麼？

徐巧芯直言，指揮中心的做法說穿了就是分期付款到一個段落要繳利息。名詞很好聽，數字很真實。人民不是笨蛋！

(中時新聞網)