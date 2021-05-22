國內今日新增32例本土個案，另有400例本土個案矯正回歸到先前的案例。今日有媒體報導指新增700多例本土個案。對此，中央流行疫情指揮中心說不是正確報導，數字應要傳達出代表的意義，單獨一天沒矯正的數字是錯誤訊息。
指揮官陳時中表示，本土個案的數字要傳達出數字代表的意義，才有意義。很清楚，今天是321本土，有400例是塞車產生的結果，分別介於5月16日到5月21日，應寫出原來公布的病例數和矯正病例數，閱聽眾才會更了解，單獨一天沒有矯正的數字，會是錯誤的訊息。
(中時 )
國內今日新增32例本土個案，另有400例本土個案矯正回歸到先前的案例。今日有媒體報導指新增700多例本土個案。對此，中央流行疫情指揮中心說不是正確報導，數字應要傳達出代表的意義，單獨一天沒矯正的數字是錯誤訊息。
指揮官陳時中表示，本土個案的數字要傳達出數字代表的意義，才有意義。很清楚，今天是321本土，有400例是塞車產生的結果，分別介於5月16日到5月21日，應寫出原來公布的病例數和矯正病例數，閱聽眾才會更了解，單獨一天沒有矯正的數字，會是錯誤的訊息。
(中時 )
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