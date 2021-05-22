【愛傳媒特約記者吳思賢報導】疫情持續延燒，5月21日新增315例確診（照片為疫情中心官網截圖），而且接連發生多起新冠肺炎患者在家猝死。醫學教授邱淑媞指出，這是因為患者出現「隱形缺氧」，而且病人在血中的氧氣下降時，卻不會感到喘氣或呼吸加速，又稱「快樂缺氧」。邱淑媞表示，法國研究顯示無症狀缺氧比例高達28%。

邱淑媞教授目前為醫師，也是陽明大學兼任教授，曾任國民健康署署長、台北市政府衛生局局長，她在臉書指出：

新冠在家猝死案例頻傳，甚至死後才確診，顯示三件事：

1. 指揮中心要求有症狀才去檢驗，這種無知政策，很要命；

2. 政府檢驗量能嚴重不足，中央不支援地方，反而叫大家不要去驗，削足適履；

3. 指揮中心竟然不知道新冠非常有名的「隱形缺氧」。沒讀書也沒看電視。

有很多人主張輕症者放在家裡，甚至說無症狀不要檢驗。這樣對不對？

輕症者居家隔離，或沒有檢驗而待在社區，有三個缺點: 1. 可能傳給家人； 2. 可能傳給社區 (尤其同棟與同層); 3. 無法做臨床監測，病情出現變化時，例如出現新冠非常有名的隱形缺氧，將因太慢發現，未能及早處理，導致病情急轉直下，增加猝死風險。

這在國外早已非常有名，很多新冠病人猝死在家中，但死前本來還好好的，往往沒有明顯徵兆，連叫救護車或求救都沒有，就猝死了。台灣這波疫情，也已出現好幾位在家死亡的案例。

此種現象可能與部分新冠病人出現 “隱形缺氧 有關。病人在血中氧氣下降時，卻不會感到喘氣或呼吸加速，又稱 快樂缺氧，但這種病人預後卻很不好! 有一法國研究發現，在住院時沒有氣促現象的新冠病人中，有28%有缺氧現象（亦即無症狀缺氧），這些人有1/3住進加護病房，約1/4 (26%)死亡。

因此，所有新冠病人必須進行是否有無症狀缺氧的診斷 (例如使用血氧飽和儀、血氧分析等)，有無症狀缺氧的病人，應送到醫院給予加護照護及嚴密監測。

也因為有這樣的風險，很多國家採取集中隔離照護，例如韓國、紐約、對岸。

當病人實在太多，集中照護資源不足，紐約市對於在家隔離的輕症病人，提供了血氧飽和儀，讓病人自我監測。英國則加上遠距連線專業監測。

(中時新聞網)