【愛傳媒朱亞君專欄】5月20日在新聞上看到一句話：「每個人都要把自己當無症狀的感染者！」這句話超警醒，這樣你就會更小心的保護自己也保護別人。那也當然，或許我真的是無症狀的感染者。
死生有命，下一秒誰也不知道。(是我錯覺嗎？這三四天來聽到大街上喔咿喔咿的救護車頻率超高)，於是每一天都該把這天當成最後一天來珍惜。最後一天自由、最後一天相伴、最後一天做那些該做的事與愛做的事。
啊，或許，這就是我出版生涯的最後一本書。一本限制級的書。（好害羞）
疫情一爆，很快決定居家工作，能夠喊停的新書都凍結了，只有呂欣潔這本《好好──給女同志身體、性愛與親密關係的指導》提早到書店了。
心下有點惱。在這個時候，你們會注意到這本書的訊息嗎？
教徒們喜歡說：一切都是上帝最好的安排。
我想也許是，伴侶愛人不都在家嗎？若沒吵架，就該上床。就把這本書獻給居家的你們吧。
書的內容不必解釋，書名都說明了。有趣的是，到我這歲數了，看書稿依然臉紅心跳，才發現關於情慾探索，原來女人並不一定完全了解自己，男人也不該只靠著A片來了解女人的身體啊！
呂欣潔這樣說：「市面上的兩性文章，那些男人該做的事、女人該有的樣子，都跟我們格格不入。希望這本書能給年輕的女同志朋友一點鼓勵，知道你並不奇怪；也給資深的女同志朋友一點啟發，或許我們能有和自己與對方的身體互動的不同方式。
我們得不斷地談，以訴說來記錄台灣女同志社群的情慾樣貌，用自身經驗去挑戰這個社會看待女人和同志性愛的角度，並且開創空間讓我們更自由地去尋找自己。」
這本書不是只賣給拉子，直男義女都該看！這本也不只是女同志的性愛聖經，傳遞的更是對「性」的正向感受！好啦，把每一天都當作最後一天，好好享受生活享受性愛，享受還能耳鬢廝磨的時間。
性愛該帶來的是滿足和幸福感，而非壓抑與痛苦；我們都值得，也有能力享受自信且愉悅的性愛。
作者為寶瓶文化社長兼總編輯
照片來源：作者提供。
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(中時新聞網)
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