【愛傳媒廖元豪評論】針對人民批評，找出小錯，然後就用法律處罰打擊......原來是1964 年以前，美國（尤其是南方）打擊民權運動常用的招數。

五十年前的爛招......現在還在學。

1964年，美國非常有名的「蘇利文案」，就是下面這一則由民權團體登在紐約時報的廣告（主要為了募款）。這個廣告指出南方的警察怎樣鎮壓敵視黑人民權運動，然後惹上誹謗官司。

因為報紙裡出現了幾點「不實」：馬丁路德金恩博士被逮捕了「四次」而非廣告上說的「七次」；學生在抗爭時唱的歌是「美國國歌」而非 My Country, Tis of Thee； 幾名參與運動學生被退學的理由有錯誤；學生聚會的餐廳沒有被鎖起來......所以被警察局長控告誹謗，一審判決賠償$500,000。

最高法院翻案，認為錯誤只要沒有「真實惡意」，公務員就必須容忍。而且法院看得很清楚，用誹謗這種法律來找文字的麻煩，藉以壓制民權人士的批評，已經成為慣用手段了，不能再下去了......

作者為政治大學法律學系副教授

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(中時新聞網)