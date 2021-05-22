台北疫情達3級警戒，民眾嚇得不敢出門， 停車需求大幅降低，台北市停車管理工程處宣布，西門商圈、光華商圈、美麗華商圈等地，原本周日會收費的路邊停車格，即起暫停收費措施，預估會有8000多汽機車格位受影響，至於收費恢復時間則會另行公告。

台北市目前有4萬9000多格汽車路邊停車格，周一至周六均維持路邊收費，週日則大多不收費，但人流較大的地方，為提升周轉率，市府採一定費率計費，汽車約有8000多格，機車也有8000多格，比例相當。

停管處表示，北市尚未實施停止上班，為避免民眾上班時久放，周一至周六仍維持路邊收費，但考量民眾外出停車需求降低，原週日收費之路邊停車格（如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等），將自22日起暫停收費，恢復收費時間將另行公告。

停管處指出，民眾離去時如未見繳費通知單，可透過pay.taipei智慧支付或上停管處官網查詢，另使用智慧支付線上繳費可享停車費95折優惠，20日起首次使用智慧支付繳納路外停車場月票可享300元優惠。

(中時 )