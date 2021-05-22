桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話。（摘自網路）

桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話。（摘自網路）

桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話。（摘自網路）

桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話。（摘自網路）

桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話。（摘自網路）

桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話。（摘自網路）

桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，至少聚集了30個人，大群聚照片，外界罵翻，更被網友以電影「帝國毀滅」經典橋段惡搞另配中文對話，飾演希特勒一角而聞名的已故布魯諾甘斯為「鄭市長」；影片大罵「別的縣市都在設篩檢站，我他媽的在拆籃框」。

影片中被惡搞，還有影射「前女友」民進黨立委范雲、「邁邁」高雄市長陳其邁及「蘇光頭」行政院長蘇貞昌。

電影《帝國毀滅》（Downfall）飾演希特勒的布魯諾甘斯在電影中著名的場景「元首的憤怒」，成為全世界網友爭相惡搞的電影片段。這次再度被拿來惡搞，惡搞對象是拆籃框的鄭文燦。

影片中，「鄭市長」詢問幕僚，「拆籃框」動作有受網友好評嗎？幕僚說，報告「鄭市長」，「網友做的梗圖實在太好笑，連他自己都忍不住轉傳了幾張......」；隨後進入大發飆片段，「安捏我要怎麼選總統？」「拆個籃框三十幾個人去，還沒戴口罩」「網友一直用『灌籃高手」的梗圖在酸我，還把我的頭P在安西教練頭上」。

結果幕僚還回「因為真的很像，不管是顏值還是身材.....」鄭市長火大：「像你老木.....我明明就不到八十公斤......這些妹子不是都把我扛起來了」「現在網友還發了成語『周郎拆框』....民調往下跌，再跌下去就不是妹子扛我，而是黑人扛我了....想選總統錯了嗎....茶藝館那麼神，我想拜託茶藝館的阿嬤們把我扛起來看看...」。

「前女友也打來罵我，說我害她被罵3＋11，網路上還做梗圖，說我們是『肺炎俠侶」，你們知道發狂的前女友有多恐怖嗎....」「看來只能用那招，等等打電給邁邁，唬爛他，讓他那邊也去拆籃框.....諾富特事情，之後再拜託蘇光頭，看鞥不能砍華航的頭救我的命....」。

(中時 )