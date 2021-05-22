嘉義縣警察局查獲民眾在臉書傳不實訊息。（嘉義縣警察局提供）

民眾懊悔在臉書傳不實訊息。（嘉義縣警察局提供）

確診案2581號北部男子來嘉義市被採檢陽性，確診前其足跡在網路瘋傳，嘉義縣警方查獲2名女子轉傳這個「假訊息」，約有4000人接獲，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌，函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣警察局表示，19日住嘉義縣的1名40多歲陳姓女子，在綠豆大小事LINE群組轉傳關於北部男子來嘉義市被採檢出染疫的足跡訊息，群組約有4000多人，當天傳喚陳女到案說明，並架貼文；20日有位20多歲趙姓女子也在臉書貼出同樣訊息。

縣警局表示，經向嘉義市衛生局詢問，此2案都是於政府未公布確診個案之前，民眾自行轉發貼文，內容未經查證，依法蒐證後將函送地檢署偵辦。

縣警方表示，該局「查處假訊息專案小組」積極展開相關網路巡邏及大數據分析，已陸續查獲10多人分別涉嫌散布「冠清一號（治療成效）」、「冒名陳時中（對外發表疫情言論）」、政府未宣布開罰前就流傳有關「騎機車未戴口罩最高罰1萬5」等假訊息案件。

(中時 )