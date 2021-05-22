今天新增逾700例本土個案，外界認為雙北病房恐不夠用，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雙北患者最多，病房今天中午雙北專責病房255個空床、負壓病房有38間，隨時會變動，另外無症狀輕症快篩陽性等快收治至集中檢疫所、加強版防疫旅館留給中重度病人，這些空床調度或保留，否則塞滿時恐怕沒有病房可以收。

至於是否可能至外縣市病房去醫治？指揮官陳時中表示，會因應醫療量能，這些人可能會到其他縣市，為了社會安全要使用，周一是截止日期，醫院急著清空專責病房。

(中時新聞網)