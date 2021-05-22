指揮中心今公布新北市新增384例確診個案，板橋103例最多，新北累計確診數正式破千；新北市長侯友宜今下午緊急召開防疫會議表示，他昨晚接獲新北數字暴增，一直很想找出原因，還和陳時中部長通話20分鐘，兩人一直覺得有奇怪的不明原因，終於陳部長今天公布原來是因為「回歸校正」才會導致數字暴增；侯建議新北市成立國家快篩隊，不要等中央通報給地方拖了一段時間，延誤確診者送醫時間。
侯友宜說，因為每天確診數字增減，是由中央分兩個時段通報給地方政府，約莫會在當天傍晚、隔天上午，他昨天得知新北市確診數字暴增，晚上特別打電話給陳時中，想一起找出暴增的原因，兩人講了20多分鐘。
侯友宜說，看到今天中午的指揮中心記者報告，才知道原來是時間傳遞的資訊有落差，出現「回歸校正」，因此今天的數字只能作為參考，侯特別呼籲中央地方防疫一起來，成立「國家篩檢隊」，結合民間業者力量一起快速篩檢，不要每次中央傳遞到地方拖很久，延誤確診者送醫時間。
(中時 )
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