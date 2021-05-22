中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增323例COVID-19確診病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案「校正回歸」，新名詞讓眾人聽了霧煞煞。對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰也傻眼，直呼「全世界有哪個國家疫情統計使用校正回歸的？」

針對今天公布的400例本土「回歸上周個案」，蘇一峰醫師也忍不住在臉書上質疑「今天321＋400＝321？」並吐槽「全世界有哪個國家疫情統計使用校正回歸的？檢驗量能不足，結果出來的慢，這才是核心問題啊！」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「直接報721就好了！總是要面對現實！再怎麼兜，不就是721」、「體貼怕你各位看到700+會褲子挫賽」、「數學用的好，疫情沒煩惱」、「防疫神話破功」、「沒有最扯，只有更扯」、「就掩耳盜鈴啊」、「想出這個方法的根本政治奇才」。

不過也有人表示「有啦，加州有幾次是這樣，不過美國比較乾脆，直接算到下一週的感染人數」、「我是覺得檢體塞車沒關係，好好解釋即可。但這次這樣操作回歸，長期下來會減損民眾的信任」。

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時新聞網)