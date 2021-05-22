朱立倫辦公室發言人凌濤嘲諷，如此玩弄數字，指揮官陳時中簡直媲美「數字管理大師」。（摘自凌濤臉書）

國民黨立委陳玉珍痛批，真的是有政府會作帳，人民將對政府公布數據的公信力失去信心。（陳玉珍提供）

國民黨中央。（趙婉淳攝）

中央疫情指揮中心今天公布國內323例新冠肺炎確診病例，另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案，藍委陳玉珍痛批，真的是有政府會作帳，人民將對政府公布數據的公信力失去信心；國民黨文傳會副主委鄭照新開酸，「這不是蓋牌，而是校正回歸」；朱立倫辦公室發言人凌濤嘲諷，如此玩弄數字，指揮官陳時中簡直媲美「數字管理大師」。

今天新增的323例新冠肺炎確診病例，其中有321例本土、2例境外移入，另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案，指揮中心指揮官陳時中下午表示，由於採檢塞車，因此依照採檢日把確診案例，回歸到先前，從5月16日起，本土案例統統增加，加上今天的數字，7天累計2365人。

「校正回歸」說法一出引發熱議，藍委陳玉珍痛批，真的是「有政府、會作帳」，照疫情揮中心的說法，過兩天後，也可以說今天的323例，也會被校正回歸成423、523例？她指出，甚至有民眾希望校正回歸到沒有民進黨的日子。

陳玉珍質疑，政府公布數字沒有一個標準嗎？那每天公布的數字有何意義，所有數字都可隨指揮中心調整，民眾將對政府公布數據的公信力失去信心。

「這不是蓋牌，而是校正回歸喔」，國民黨文傳會副主委鄭照新嘲諷，大家懷疑的「520少報降低衝擊這件事，一定又是中共認知作戰」，並拿自己體重來比擬，「我沒有破百，昨天以前一直是75公斤標準身材，只是今天宣布我的體重」。

朱立倫辦公室發言人凌濤驚呼，新增確診總計仍是721名，其中400名回歸前幾日，這種統計方式前所未聞，他質疑，那前幾天數字是怎樣？蓋牌？隱匿資訊？行政流程還沒報上來？如此玩弄數字，當「數字管理大師」，只會讓人民對於政府資訊越來越不信任而已，絕對不利於整體防疫工作。

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時 )