新竹市22日確診3例，分別為案3440、案3863及案3864，其中案3863及案3864為案3440的父母，案3440為日前與確診的案2349、案2011有相同的足跡。因新增的案3440在疫調中多次隱匿事實與足跡，市府22日併同案2349各開罰30萬元。

案3440為一名30多歲男性，為19日公布的案2349、17日公布的苗栗案2011的匡列接觸者，17日居家隔離，22日確診。此外，案3440也在15日的家庭聚會中，導致父母在22日凌晨確診，目前3人都已收治在病院。

市府指出，疫調仍在進行中，案3440、案3863、案3864目前共匡列居家隔離38人、自主健康管理2人。市府所掌握的相關足跡已完成公共場域消毒，將持續匡列接觸者。其中案3863、案3864的疫調還在進行中。

林智堅也在直播中公布案3440足跡，確認與案2011、案2349在11日上午11時至14時在新北市板橋吉立餐廳，下午2時10分在板橋喝桶海啤酒屋海鮮餐廳，下午4時50分至晚間9時在桃園金沙酒店。

案3440在12日中午12時至1時至桃園市蚵仔仁餐廳，5月13日中午12時至12時30分在桃園市南平路的懶得煮，5月15日晚間8時40分至50分在新竹市延平路三段的南寮一品鴨肉麵外帶並且未戴口罩，16日下午3時至4時在新竹市西大路的鬍鬚李小吃店。

林智堅表示，案3440同樣在疫調過程中隱匿相關資訊，阻礙疫調進行，市府嚴懲重罰30萬，是繼開罰案2349後的第2例。林智堅希望在疫情嚴峻的此刻，全民務必配合政府疫調，不要讓更多人力做這些疫調的工作，阻隔防疫的效率，他也呼籲民眾周末假期多多宅在家，守護台灣人健康。

(中時 )