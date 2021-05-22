陳姓婦人從高雄搭機來金門，在瓊林、后沙海岸石桌上連睡3晚。〈民眾提供）

后沙村長許明吉關心婦人安全，連日來多次前往海邊探視。（民眾提供）

打著赤腳的陳姓婦人有時看著大海，有時低頭沈思，似乎有許多心事。（民眾提供）

打著赤腳的陳姓婦人有時看著大海，有時低頭沈思，似乎有許多心事。（民眾提供）

金城分局副分局長楊智銘表示，該名婦人並無治安疑慮，將由管區加強巡邏，持續注意她的安全。（李金生攝）

台灣遍地烽火疫情狂燒，卻有1名婦人從高雄搭機來金門，在瓊林、后沙海岸連睡3晚，聲稱要回到對岸大陸祖國。因老家在福建三明市的她並非匡列對象，警方和衛生單位只能當作一般「遊客」看待，隨時關心和注意行蹤，無法逕予安置適當場所，因此頗感困擾。

45歲的陳姓婦人是在19日從高雄搭機來金門，當晚在瓊林海邊過夜，次日改往后沙睡在海岸石桌，怪異行為引起民眾注意，岸巡和警方據報前往關心，但因疫情期間均保持一定距離。

金寧分駐所通報縣衛生局調查，發現她並非疫情匡列對象，暫時讓各方都鬆了一口氣。

后沙村長許明吉獲悉她原本身上有新台幣2000多元，搭機來金後只剩下85元，還先資助1000元，讓她可以買東西果腹，並提供口罩給她使用，以免違反3級防疫規定遭到處罰。

許明吉說，陳姓婦人20日早上出現在后沙海邊時，村民還以為她是來採蚵的外地人，直到中午才發覺情況不對，趕緊通知他來關心一下。但她堅持要待在原處，不想去其它地方，且若欲安置到適當場所，也需要先徵求她的同意才行。

操著閩南濃厚口音，疑有陸配身分的陳姓婦人說，以往她也曾「小三通」回大陸福建三明市老家，這次搭機來金門也是想回祖國大陸，並聲稱蔡英文的民進黨政府「綁架」她的兒子，言談中神情略顯激動，同時也夾雜粗俗用語。

打著赤腳，有時騎著好心人提供的的腳踏車，在海邊走動的陳姓婦人還說，她在台灣和金門都一樣在流浪，「沒辦法的事！」現在就是等回對岸的時候。

金城分局表示，該名婦人並無治安疑慮，只能當作一般「遊客」看待，將由管區加強巡邏，持續注意她的安全。

(中時 )