中國「雜交水稻之父」袁隆平，22日在湖南長沙溘然辭世，享年91歲，新華社報導，直到2021年年初，袁隆平仍堅持在海南三亞南繁基地開展科研工作。紅網報導，袁隆平保健醫生透露，今年3月10日，袁隆平在三亞雜交稻研究基地摔了一跤，引發身體不適。4月7日，轉到長沙住院治療。生前，袁隆平常常說起自己有兩個夢還沒有圓──「禾下乘涼夢」和「雜交水稻覆蓋全球夢」。他也強調，要尊重權威但不迷信權威，要多讀書但不能迷信書本。

新華網報導，上小學時，一次參觀園藝場時，袁隆平對生氣勃勃的花、草、果、木和大自然春華秋實的變化規律，產生了濃厚的興趣。高中畢業，盡管父親袁興烈希望他報考南京的重點大學走「學而優則仕」的道路，但19歲的袁隆平仍義無反顧地報考並考取四川重慶相輝學院農學系。

1953年畢業後，他被分配到湖南省懷化市安江農校教書。1956年，回應國家「科學發展規劃」，袁隆平帶著學生們開始了農學實驗。

自小親歷過饑餓，袁隆平下決心一定要解決糧食增產問題。1963年，他發現水稻中雜交組合的優勢現象，認定利用這一優勢是提高水稻產量的重要途徑，萌生了培育雜交水稻的強烈念頭。

1966年2月28日，袁隆平發表第一篇論文《水稻的雄性不孕性》，刊登在中國科學院主編的《科學通報》半月刊第17卷第4期上。他正式提出不育系、保持系和恢復系的「三系配套法」，並首次揭示了水稻雄性不育之謎。

報導指出，回想起那一切，袁隆平曾深有感觸地說：「在研究雜交水稻的實踐中，我深深地體會到，作為一名科技工作者，要尊重權威但不迷信權威，要多讀書但不能迷信書本，也不能害怕冷嘲熱諷，害怕標新立異。如果老是迷信這個迷信那個，害怕這個害怕那個，那永遠也創不了新，永遠只能跟在別人後面。」「

他說：「科技創新既需要仁者的胸懷、智者的頭腦，更需要勇者的膽識、志者的堅韌。我們就是要敢想敢做敢堅持，相信自己能夠依靠科技的力量和自己的本事自主創新，做科技創新的領跑人，這樣才會取得成功。」

從「南優2號」到超級稻，幾十年來，袁隆平對雜交水稻不斷改良。雜交稻目前已經覆蓋了全中國和許多國家。據央視新聞2017年報導顯示，僅在中國，雜交水稻種植面積就達2.5億畝，面積占比57％，產量占比65％。

直到2021年年初，這個自稱「90後」的老人，仍然沒有停下自己逐夢的腳步： 5月9日上午，在三亞水稻國家公園示範點，「超優千號」超級雜交水稻開始測產。專家組選取了3個地塊，同時進行收割、打穀，匯總後按照高產創建產量公式計算，最終測產結果為平均畝產1004.83公斤。

「我的童年是在抗日戰爭的烽火中度過的，知道民族的屈辱和苦難。當我能用科學成就在世界舞台上爭得一席之地時，首先想到的是，我為中國人爭得了榮譽和尊嚴。」袁隆平說。

(中時 )