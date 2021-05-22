台北市今增加269例！ 柯文哲最新說明

本土疫情連續多日破百例，其中以雙北為重災區，台北市今新增269例(以萬華區174例最多)，另昨(21日)北市消防局執行防疫專案隊員，有5位隊員快篩結果呈現陽性，疫情嚴峻。對此，台北市長柯文哲今下午15時30分召開防疫記者會，說明最新狀況。

對於指揮中心宣布今日的400確診案例為「校正回歸」，柯文哲表示，因為過去病例不多都要求PCR確診才通報疾管署，再對社會公布，但過去病例累積太多，來不及做PCR，整體量累積多，那就慢慢增加PCR檢查量，才會一下子累積這麼多，很多都是慢慢採檢，事實上採檢時間是上周。他說，正常狀況下有大概2天時間差，量多的話時間差會更久，

柯文哲指出，也因過去沒把快篩當確診標準，一開始只做PCR，特別上周常常因為PCR結果要等幾天後出來才通知確診者，目前還有病人在家裡(但已在醫院做過pcr)，回家過一兩天才得知是確診者，這些病人還是要送到集中檢疫所或醫院，若是這類確診者希望是一人一室，最好是一人一戶，若很難做到一人一戶，那其他家人住旅館會是另一種方式。

柯文哲說，目前北市現在要求快篩、PCR都要做，因為快篩20分鐘會有結果，至於民眾做完PCR回家等兩三天結果的狀況，下周應該會不見，現在要求做PCR也一定要快篩，當然目前快篩大概95%準確（如果病毒量很高），但PCR還是比較準，但相對需要比較長時間檢驗和價錢貴，雖比較準，但現階段還是希望用快篩加快決策流程。

另外，目前北市有5位消防員快篩陽性，副市長黃珊珊在會中表示，昨天有忠孝分隊1人、龍山分隊2人、永吉分隊1人、第一大隊大隊部1人，目前等待PCR。

指揮中心表示，今日新增的321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為台北市269例(以萬華區174例為多)。

(中時新聞網)