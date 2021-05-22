案3615足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

案3455足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

案3614足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

安南區果菜市場消毒。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土新冠肺炎病例再增1例，案3615為佳里區6旬男子，21日住院開刀前採檢確診，無症狀，也沒進到醫院。目前該案接觸匡列居家隔離13人、自主健康管理1人、自主健康監測1人，共15人採檢中。個案曾於14、18、21日上午8點半到安南區果菜市場，14日早上10點到下午3點到佳里區戶政事務所；5月7日、20日騎車到學甲區仁聖大帝廟，上述地點均完成清消。

台南市衛生局長許以霖說，根據調查，案3615足跡並沒有到北部，平日生活也非常單純，但曾有北部朋友到台南來找他，研判感染源應該是來自北部的朋友，目前朋友已經匡列，還在等採檢報告出爐。

案3455男住萬華區，因萬華專案於5月16日採檢，21日陽性確診，該個案回溯，曾於5月17日自台北搭乘和欣客運南下，當天下午3時45分抵達台南，下車後步行至台南公園路口的紅燒土魚，約4點半離開，之後再步行至台南公園停 留到約晚間7時，之後搭台鐵19時26分3252車次於永康車站下車後，由朋友開車載往高雄；案3614案曾於5月20日到下午到過關廟休息站，以上活動場所皆已於5月21日完成清消。

台南市長黃偉哲表示，台南今天新增1例本土確診及2例外縣市民眾來過台南的足跡，所有地點皆已清消完畢，請民眾無須恐慌。但也呼籲，若民眾曾於上述時間、地點，停留超過15分鐘，即可前往篩檢站做篩檢。

(中時 )