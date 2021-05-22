亞特蘭大勇士22日締造歷史，他們以20-1屠殺匹茲堡海盜隊，雖然只贏了19分，但是締造單場7轟、包括兩支滿貫轟的誇張紀錄。其中一支是小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)擊出的滿貫轟，也是他本季第14轟，暫時與天使隊大谷翔平並列全壘打王。海盜先發投手泰勒安德森(Tyler Anderson)5局被打9分，其實這場本來不會輸那麼多，主要是海盜後來換了野手上去投才被多打8分。

勇士小阿庫尼亞擊出滿貫全壘打。(MLB臉書)

2局下，泰勒安德森被敲兩支安打和一個四壞保送弄到滿壘，他在滿壘時三振一人，有機會以雙殺打解圍。但是此時輪到勇士頭號猛將小阿庫尼亞打擊，沒有退路的泰勒安德森只好投得很閃。小阿庫尼亞不肯吃保送，把接近好球帶的球破壞成界外，最後把一顆壞球轟成右外野的滿貫全壘打！而且是反方向的滿貫轟。

5局下，勇士歐比斯(Ozzie Albies)、萊利(Austin Riley)「背靠背」全壘打。7局下，勇士萊利、史旺森(Dansby Swanson)又再一次背靠背全壘打！加上一些零星砲火，勇士打完7局以12比0大幅領先。

第8局海盜放棄比賽，叫來外野手狄佛(Wilmer Difo)登板，希望勇士快點收工。但勇士得理不饒人，居然又連打12人次。狄佛只會時速80英里的快速球，被勇士打著玩，安卓薩(Ehire Adrianza)趁亂追加一發滿貫全壘打。這局足足打了8分，所幸狄佛不在乎自責分率（單局失8分為72.0）。勇士累計擊出20支安打攻下20分，除了3位投手之外「人人有安打」。

(中時新聞網)