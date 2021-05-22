國內新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府自22日起，高雄市餐飲業全面停止內用，改為外帶至5月28日，以避免群聚感染擴大，岡山警分局今天上午由分局長王世芳率員配合市府民政局等相關單位人員共同至岡山區文賢市場進行「人潮聚集場域防疫措施」聯合稽查工作，督導攤商約180家，稽查現場民眾均有依規定配戴口罩，另發現有1家攤商未依規定禁止內用，當場由經發局市場管理處人員予以舉發。

疫情嚴峻，高雄市政府規定禁止室外10人、室內5人以上群聚，岡山分局21日下午4時至晚間10時勸導轄內公園、車站、廟埕等易聚集場所勸導計5處53人次；另只要外出就需配戴口罩，否則將依法逕行舉發，移請衛生局裁罰，岡山分局自5月19日迄今計4天已針對未依規定佩戴口罩舉發共141件，以保障廣大市民的健康。

岡山分局呼籲防疫視同作戰！希望在此嚴峻時期，大家能共體時艱，同島一命，減少非必要的外出及活動，嚴防假訊息並不隨意轉傳，以免觸法，如有相關疑慮請立即撥打1922疾管署防疫專線或165反詐騙專線。

(中時 )