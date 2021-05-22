中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案校正回歸到上周各日，新北市長侯友宜今（22）日下午主持防疫應變會議記者會，至於管制到5月28日是否再延期，侯表示，要再看數據，才可以看出未來趨勢。

侯友宜說，目前仍處於高峰期，到5月28日是很重要觀察指標，如今校正回來，確診人數平穩，新北市會再看數據，才可以看出未來趨勢，新北市確診足跡、個案都可以掌握在熱區內，持續強化作為。

(中時 )