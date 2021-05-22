人美心也美的蕭薔，做公益一向不落人後，她看著疫情升溫，今天寫了一封公開信，替第一線的醫護人員加油打氣。

蕭薔的一封信

蕭薔呼籲大家戴好口罩，盡量別外出。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

「看著疫情升溫，全台人心都很不安，尤其是新北，是我從小生長的地方，新聞播報確診者的足跡，感覺近到有點不真實。

看到已退役的醫護人員，在艱難危急時刻，一個個挺身而出，我心裏滿滿都是感動與敬意，我能夠做的，就是保護好自己，不造成別人的負擔。

想到整天戴著口罩，會引起皮膚敏感及不適，於是跟公司商議後決定提供600份的保養品，是我平常使用的，特別地抗敏和保溼，希望在護理人員能夠休息時可以給皮膚最大的呵護。

＃戴好口罩，儘量別外出，勤洗手，切斷傳播鏈！ 困難的時刻我們一起努力渡過，有很多人在保護我們，涉險為我們奮鬥，別辜負了他們的付出，一起加油！」

蕭薔除了捐出600份凍膜送給醫護人員，希望他們脫下口罩之後如果有空可以為自己的皮膚保濕一下。

蕭薔關心疫情。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

同時，她也透過珍世美學慈善基金會捐贈100萬給新北市政府抗疫使用。希望以綿薄之力，拋磚引玉，為生長的土地盡一份心意。

(中時 )