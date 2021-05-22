新竹縣新增2例，縣府公布足跡表。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

疫情不斷升溫，新竹縣22日新增2例，累計共4例確診，縣長楊文科公布新增2例確診者的足跡，強調縣府團隊早上針對已確定足跡消毒，將根據疫調進展隨時消毒並公布足跡，在目前疫情緊繃下，呼籲民眾沒事宅在家。

新竹縣新增的3612為20多歲男性，平時住在新豐鄉，有新北地區活動史，14日開始出現喉嚨不適、咳嗽症狀，20日因嗅覺喪失騎機車到醫院就醫並採，21日陽性確診。

案3865為60多歲住竹北市的婦人，有萬華地區活動史，19日開始身體不適，20日因發燒由家人載往醫院就醫並採檢，21日陽性確診。

衛生局指出，獲知第一時間安排救護車將兩名確診者送至醫院隔離治療，同時進行疫調，兩確診者共匡列接觸者57人，已依風險程度居家隔離並安排採檢。

公共場所活動史部分，20多歲男子的公共場所活動史，包括新北市三重區碧華街國成早餐店，及新竹縣新豐鄉尚仁街全家便利商店。

案3865接獲中央通知時間較晚，初步疫調足跡，包括在5月10日上午6點到7點，從新豐火車站搭乘火車到台北火車站，搭乘捷運板南線前往萬華，傍晚16點到17點左右，前往萬華區KTV唱歌，當晚並在友人家居住一晚。

隔天晚上21點至23點，從台北火車站搭乘火車到新豐火車站，再自行騎乘機車回到竹北家中。新竹縣公共場所及周邊環境，在今天中午前已經完成所有消毒作業；新北市及台北市的公共場所，本府衛生局也已分別通報有關單位。

在勸導稽查部分，產發處和警察局等單位持續全面稽查，絕大多數店家均配合停業，僅22日凌晨查獲竹北市一家酒吧業者關起鐵門，實際上內部在營業，將處6至30萬元罰鍰，截至今天中午為止，違規營業開罰4件，未戴口罩累計開罰96件，勸導578件。

(中時 )