新冠肺炎本土確診病例暴增，不僅全國疫情警戒升至第三級，如今出門不戴口罩更將依法開罰，藝人王晴表示有要事得辦理，為了防疫還戴雙口罩出門，回家之後才發現狀況不對勁，讓她直呼：「真的是GG了」。

王晴透露因為有要事必須得出門，由於本土疫情確診案例暴增，讓她戴上醫療級口罩加布口罩雙層才敢出門，不僅戴超貼，走在路上還一直狂壓，沒想到回到家洗澡消毒後，才發現狀況不對，原本兩頰是壓痕，如今卻冒了好幾顆小痘痘出來，讓她驚呼：「天氣悶熱 我才出門兩個小時而已就這樣了⋯不敢想像辛苦在外工作的朋友們，還有醫護人員們，整天戴口罩、眼罩，甚至穿防護衣會有多不舒服」。

對此，網友也紛紛回應：「帶兩層口罩悶熱，空氣不乾淨悶著造成毛細孔阻塞，可能是這樣才長痘痘，回到室內記得要清潔臉部」、「戴口罩工作在忙時，整個口罩裡面就像蒸氣室，濕答答的」、「去人多的地方要加戴護目鏡或防護鏡」、「外出口罩戴好戴滿就沒錯啦」。

而之前陳珮騏也分享「鳥嘴」口罩新戴法，更開直播指導網友怎麼做，她表示口罩前端都有點鼓鼓的，從側面看起來就像「鳥嘴」，既可以阻擋病毒，又不至於太悶，但也不忘提醒網友操作前雙手要先消毒，更強調有一些護士跟醫生，也都滿推薦這樣的作法。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)