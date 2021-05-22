男台北車站旁裸奔 4警圍捕幫穿褲戴罩強制送醫

30歲林姓男子22日中午在台北車站附近的新光三越前，突然邊走邊脫衣服，全裸在許昌街上行走，嚇壞不少行人，警方獲報前往制止時，疑似狀況不穩定的林答非所問、語無倫次，最後4名員警合力將他制止、穿衣，送往北投進行強制治療，並針對他未戴口罩轉衛生局開罰。
中正一警方22日中午12時許獲報，有男子在北車附近邊走邊脫衣，最後全裸在街上趴趴走，警方前往百貨公司附近找人時，男子已經走向他處，經循線找尋，最後在許昌街發現對方。
警方攔下林男，發現他語無倫次，且看到警察作勢就要跑，經4名員警合力才將他制伏在地，警方第一時間先讓他穿上褲子，隨後又讓林戴上口罩。
林因持續掙扎不願配合，精神狀況極不穩定，警方隨後通報119，將他送往北投818醫院強制治療、觀察，初步了解林男家住南部，日前不知何故北上，警方也通知他的家屬前來陪同。
此外林男裸奔部分，將依妨害風化罪將他法辦，未戴口罩則將報請衛生局開罰。
(中時 )
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