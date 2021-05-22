桃園市新聞處22日針對疫情最新說明，桃園除了金沙酒店外，又新增維納斯時尚會館確診，分別是案3140、案3148，為20多歲、40多歲女性，2人自述為員工，初步匡列員工10多人，至於密切接觸者還在持續調查中。

桃園市新聞處對疫情說明，金沙酒店相關匡列者並無新增個案。媒體詢問因外縣市有隱匿足跡遭開罰，桃園有無？初步說明疫調過程沒有人隱匿足跡。對於今天中央宣布400個案校正回歸，新聞處則說，還沒有收到中央通知。

媒體詢問林口長庚傳院內感染？衛生局則說明，目前林口長庚個案，已經包含在263例中，另外初步調查，是看護身體不舒服急診後確診，後續疫調，確認同住同事有症狀確診。經調查，醫院防護合乎標準，也經過採檢，目前都是陰性。

維納斯時尚會館確診個案，衛生局說明，以現在疫調，已經匡列10多名員工，密切接觸者還在持續匡列中，相關疫調持續進行。

(中時 )