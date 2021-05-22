大陸工商團體駐台首任辦事機構主任李榮民，2019年下半年從台灣離任時雖然已過了退休年齡，但仍持續受到官方重用，回北京後曾在商務部擔任巡視組組長，日前又出任新成立的大陸中央和國家機關行業協會商會第三聯合黨委專職副書記。

出生於福建漳浦的李榮民，長期在商務系統工作，他常駐伊拉克、澳洲及台灣超過13年，李榮民於2012年9月奉命組建大陸經貿社團駐台首個辦事機構 — 「中國機電產品進出口商會台北辦事處」，擔任辦事處主任六年半，在深化兩岸經貿往來、推動兩岸經濟融合發展中擔當民間交流推手，普受台灣業界好評，公認是位「身段柔軟」、「接地氣、辦實事」、「有親和力」的代表。

為創新行業協會商會管理體制和運行機制，充分發揮行業協會商會獨特優勢和應有作用，2015年大陸官辦行業協會商會與行政機關脫鉤工作從中央到地方全面鋪開，共有795家全國性行業協會商會列入脫鉤改革名單。全國性行業協會商會與行政機關脫鉤後的黨建工作，按照原業務主管單位黨的關係歸口分別由中央和國家機關工委、國務院國資委黨委領導。

中央和國家機關行業協會商會第三聯合黨委已於近期正式成立，由中國對外承包工程商會、中國對外貿易經濟合作企業協會、中國口岸協會、中國城鄉發展國際交流協會、中國對外服務工作行業協會和中國航空工業建設協會等20多家全國性行業協會商會組成。

(旺報 )