縣衛生局公布3確診足跡。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

縣衛生局公布3確診足跡。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

縣衛生局公布3確診足跡。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎本土確診人數持續攀升，今全台再增321例本土個案，其中花蓮新增3名本土個案，堅守到最後一刻，宣告破功，花蓮縣府下午召開疫情記者會，公布這3件確診案例都是境外移入，一是在外工作、一名是因疫情北部返鄉學生，另一家庭主婦北上探視家人，返家發燒篩檢確診。縣府同時公布疫足跡，縣內匡列15人居家隔離，由於3人足跡遍及中區光復鄉與花蓮市區，特別呼籲民眾做好自我監控。

因花蓮疫情升溫，縣長徐榛蔚現場宣布3件「禁令」，一、明天起，餐飲小吃店全都外帶，二、為保護喪家，停止公祭，第三、3級警戒所列項目，如果違規，一律開罰，徐榛蔚強調，「病毒沒休假」，花蓮已經發生疫情案例，特別呼籲縣民共同作戰，減少人流移動。

縣府初步疫調，案3464為50多歲光復人，在新北從事汽修工作，5月15日19時45分至22時56分，搭乘台鐵樹林站至光復站。5月16日7時至8時大農大富森林公園、8時至9時光復第一市場及附近活動；9時至10時光復全聯買東西返家。5月17日7時至8時大農大富森林公園、中午光復第一市場內理髮及市場附近店家吃麵、下午光復全聯買東西。5月18日7時至8時大農大富森林公園、10時葉日昇診所就醫、中午光復第一市場及附近活動後返家。5月19日7時至8時大農大富森林公園、中午光復第一市場買麵外帶。匡列家人7位、診所醫師1位、理髮師1位共9人，目前居家隔離中。

案3641，家住花蓮市，政治大學女大生，5月16日上午10時至15時政大前門小公寓咖啡廳。5月17日12時至15時30分開車返回花蓮。5月19日17時至17時30分郭文勵診所看診、17時30分至18時可不可飲料店中山路、18時至18時20分國聯攝影店、21時30分門諾醫院就醫。5月20日、21日全日在家。縣內匡列家人2人、攝影店老闆1人，目前3人居家隔離中。縣外匡列男朋友1人、同學4人、室友1人，6人已轉縣外衛生局。

案3871，家住花蓮市，60多歲家庭主婦，曾北上探病後染疫，5月15日至17日10時10分至21時台北住家附近活動。5月17日21時開車返回花蓮。5月18日15時至15時30分市八市場買水果、20時嘉光診所就醫。5月20日9時至10時花蓮慈濟醫院就醫採檢、12時至12時05分花蓮慈濟醫院取回健保卡。5月21日全日在家。匡列家人3人，目前居家隔離中。

徐榛蔚說，感謝全縣醫護不眠不休防疫，環保人員每天多達200場消毒工作，目前全縣消毒持續中，花蓮防疫大作戰，「真的不能輕忽」。

(中時 )