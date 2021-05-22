中央公布新增400例「校正回歸」的確診者，關鍵在雙北與各地方衛生單位昨晚回頭重整上萬筆資料時，發現沒有完成上傳程序；新北市長侯友宜主持防疫會議，媒體追問「是地方政府衛生局沒有確實上報？還是在中央塞車？」；新北市衛生局長陳潤秋支支吾吾回答，「主要不是我們縣市....」，侯友宜則不願回答。

媒體提問，今日新增400多例「校正回歸」的確診者，疑似因關鍵在於雙北與各地方衛生單位昨晚回頭重整上萬筆資料時，發現沒有完成上傳程序，究竟是地方衛生單位沒有確實上報？還是中央系統塞車？

侯友宜聽聞後拒絕回答，要求身旁的副市長和衛生局長代答；衛生局長陳潤秋支支吾吾說，「痾....主要不是我們縣市的，今天中午部長講的很清楚，現階段上傳、簡化是最重要的，目前後續系統也已經簡化了 ，只希望能趕快把漏洞補起來，資料才不會塞車。」

副市長劉和然則說，正值防疫階段，很多朋友把心思放錯地方，現在最重要「補破口」，陳部長也說了最重要是簡化上傳程序，因此新北建議成立國家篩檢隊，中央地方一起處理，縮短時間，把量能衝高，儘速讓確診者、採檢者得知是否確診 。

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時 )